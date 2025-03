Milan Futuro, in caso di playout non ci saranno Camarda e Alex Jimenez

vedi letture

In questo finale di stagione Camarda, così come Bartesaghi, tornerà spesso in Serie C per aiutare i compagni a mantenere la categoria, ma con una piccola delusione: nel caso in cui i rossoneri dovessero arrivare ai playout l'attaccante non potrà prendervi parte, questo perché la regola dice che potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di PlayOff o PlayOut solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra. Attualmente siamo a dodici presenze in distinta e solo otto gare di campionato di regular season da giocare. Attualmente siamo a dodici presenze in distinta e solo otto gare di campionato di regular season da giocare. Lo stesso discorso vale per Alex Jimenez, che non arriverebbe a 25 neanche giocandole tutte da qui a fine stagione. Bartesaghi invece è a quota 19 e dovrebbe riuscire ad arrivare alle presenze minime.

LE PROSSIME PARTITE DEL MILAN FUTURO

Pineto (A), Pontedera (H), Arezzo (A), Campobasso (H), Sestri Levante (A), Ternana (H), Gubbio (A), Vis Pesaro (H).

H: in casa

A: in trasferta

COME FUNZIONANO I PLAYOUT

I playout coinvolgeranno 4 squadre per ogni girone, ovvero quelle classificate dal 19° al 16° posto. Gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime con le quartultime. Saranno scontri ad andata e ritorno, con la seconda partita che si giocherà in casa della squadra meglio classificata. Al termine della doppia sfida la squadra sconfitta retrocederà, l’altra sarà salva. In caso di parità dopo la doppia sfida rimane in Serie C la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare.

C’è una specifica che in questo momento, purtroppo, interessa da vicino il Milan Futuro: non tutti i playout sono sicuri di essere giocati. Se tra penultima e quintultima ci sono più di 8 punti di distacco al termine della stagione regolare la penultima sarà direttamente retrocessa. Lo stesso vale per le distanze tra quartultima e terzultima: se superiore agli 8 punti la terzultima retrocede direttamente.

Classifica - Virtus Entella 67*, Ternana 63* (-2 punti), Torres 57*, Pescara 54*, Vis Pesaro 50*, Arezzo 49*, Pineto 45*, Pianese 44*, Rimini 40* (-2 punti), Gubbio 37*, Carpi 36*, Pontedera 36*, Ascoli 33*, Campobasso 33*, Perugia 33*, Lucchese 25* (-6 punti), SPAL 25* (-3 punti), Legnago 23*, Milan Futuro 23*, Sestri Levante 23*.