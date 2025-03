Milan Futuro, la classifica è un disastro. Rossoneri penultimi: rischio retrocessione elevato

vedi letture

Il Milan Futuro, in vantaggio di un uomo e di un gol, perde in rimonta 2-1 contro il Legnago Salus ultimo in classifica e la situazione di classifica si fa nerissima. I rossoneri in questo momento rischiano anche di non disputare i playout al termine della stagione regolare.

LA CLASSIFICA DI SERIE C AGGIORNATA

Entella 64

Ternana 60

Torres 56

Pescara 51

Vis Pesaro 50

Arezzo 46

Pianese 44

Rimini 40

Pineto 39

Pontedera 36

Gubbio 34

Ascoli 33

Campobasso 33

Carpi 33

Lucchese 31

Perugia 29

Spal 25

Legnago Salus 22

Milan Futuro 22

Sestri Levante 20

COME FUNZIONANO I PLAYOUT

I playout coinvolgeranno 4 squadre per ogni girone, ovvero quelle classificate dal 19° al 16° posto. Gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime con le quartultime. Saranno scontri ad andata e ritorno, con la seconda partita che si giocherà in casa della squadra meglio classificata. Al termine della doppia sfida la squadra sconfitta retrocederà, l’altra sarà salva. In caso di parità dopo la doppia sfida rimane in Serie C la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare.

C’è una specifica: non tutti i playout sono sicuri di essere giocati. Se tra penultima e quintultima ci sono più di 8 punti di distacco al termine della stagione regolare la penultima sarà direttamente retrocessa. Lo stesso vale per le distanze tra quartultima e terzultima: se superiore agli 8 punti la terzultima retrocede direttamente.

LE PROSSIME PARTITE DEL MILAN FUTURO

Perugia (H), Pineto (A), Pontedera (H), Arezzo (A), Campobasso (H), Sestri Levante (A), Ternana (H), Gubbio (A), Vis Pesaro (H).

H: in casa

A: in trasferta