Milan, tra una settimana il debutto in Serie C contro l'Entella. Data, orario e dove seguire in tv la sfida

vedi letture

Domenica 25 agosto, alle ore 20.45, il Milan Futuro debutterà in Serie C in casa della Virtus Entella, una delle favorite per il salto di categoria.

Si gioca allo stadio Comunale di Chiavari, e la gara verrà trasmessa su Sky Sport, Now TV e sarà possibile seguirla anche con la consueta diretta testuale di MilanNews.it. I rossoneri di Bonera arrivano da due ottime vittorie in Coppa Italia Serie C contro Lecco e Novara.