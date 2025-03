Non solo Pineto-Milan Futuro: il programma completo della 31^ giornata di Serie C

Pineto-MIlan Futuro non sarà l'unica partita del Girone B di Serie C che andrà in scena quest'oggi. Sono infatti in programma anche tutte le altre partite del girone, alcune delle quali potrebbero interessare direttamente l'U23 rossonera in ottica discorso playout.

31^ GIORNATA SERIE C GIRONE B: IL PROGRAMMA

Arezzo-Carpi, ore 18.30

Pineto-Milan Futuro, ore 18.30

Legnago-Rimini, ore 18.30

Perugia-Torres, ore 18.30

Pianese-SPAL, ore 18.30

Pontedera-Pescara, ore 18.30

Campobasso-Ascoli, ore 20.45

Ternana-Sestri Levante, ore 20.45

Vi Pesaro-Gubbio, ore 20.45

Lucchese-Entella, ore 20.45