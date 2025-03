Serie C, la classifica aggiornata prima della 31^ giornata: Milan Futuro ultimo

vedi letture

Il pareggio nello scorso weekend di Serie C ha fatto scivolare rovinosamente all'ultimo posto in classifica il Milan Futuro di Massimo Oddo, al quale basterebbero davvero solo tre punti per compiere un importante balzo in avanti. La zona salvezza resta comunque un miraggio, mentre i playout sono una semplice questione di differenza reti (per il momento).

La classifica aggiornata del Girone B di Serie C

Virtus Entella 67*

Ternana 63

Torres 57*

Pescara 54

Vis Pesaro 50

Arezzo 49

Pineto 45

Pianese 44

Rimini 40

Gubbio 37

Carpi 36

Pontedera 36

Perugia 33

Campobasso 33

Ascoli 33

Lucchese 25

SPAL 25

Sestri Levante 23

Legnago 23

Milan Futuro 23