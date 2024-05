10,5 milioni più bonus al Burnley per Kompany: oggi la firma col Bayern Monaco

"Il nostro direttore sportivo ha scelto Vincent Kompany insieme a Christoph Freund. Stiamo completando gli ultimi dettagli e poi sarà ufficiale". Così Karl-Heinz Rummenigge ha annunciato il nuovo tecnico del Bayern Monaco a margine dell'evento “Globe Soccer Award. Dopo una stagione in cui non sono arrivati titoli, la formazione bavarese ha deciso di separarsi da Thomas Tuchel puntando - dopo diversi rifiuti - su un allenatore giovane e di prospettiva.

La scelta è quindi ricaduta sul belga, ex difensore del Manchester City che ha fatto bene all'Anderlecht, ottenendo un quarto e un terzo posto, e al Burnley, con cui è retrocesso quest'anno dopo la promozione della stagione scorsa. L'annuncio, riporta Sport Bild, dovrebbe arrivare nelle prossime ore, visto che il tedesco è già in città. Firmerà un contratto fino al 2027, al Burnley andranno 10,5 milioni più bonus come indennizzo.

Ad accogliere Kompany ci ha pensato anche la bandiera Thomas Muller, direttamente dal ritiro della Germania: "Se è tutto vero allora sono felice che ora abbiamo un allenatore e possiamo iniziare a pianificare. Tutto il resto si vedrà poi a luglio. Ora però dobbiamo accantonare la cosa ma ovviamente sono felice che finalmente si possa guardare al futuro", ha dichiarato l'attaccante.