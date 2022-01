10 gennaio 1960, va in onda per la prima volta "Tutto il calcio minuto per minuto"

Il 10 gennaio 1960 va in onda per la prima volta un programma destinato a diventare un caposaldo delle domeniche di ogni tifoso: "Tutto il calcio minuto per minuto". L'idea della trasmissione, di Guglielmo Moretti, prendeva spunto da una trasmissione radiofonica francese nella quale i cronisti commentavano in diretta dai campi di gioco le partite di rugby. Inizialmente la trasmissione prevedeva la cronaca solo dei secondi tempi, questo poiché le società di Serie A temevano di perdere spettatori allo stadio. La prima puntata ebbe come conduttore Roberto Bortoluzzi e come campo principale San Siro dove Nicolò Carosio commentò Milan-Juventus.