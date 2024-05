10' in totale da quando è arrivato al Milan: che fine ha fatto Terracciano?

vedi letture

Arrivato nello scorso calciomercato invernale dal Verona per circa 4,5 milioni di euro, in questa seconda parte di stagione al Milan Filippo Terracciano non ha sicuramente trovato la continuità e la fiducia che auspicava.

Dalla prima panchina in occasione della gara casalinga contro la Roma dello scorso 14 gennaio, l'esterno italiano ha collezionato solo 10 minuti in Serie A con la maglia rossonera, fra l'altro neanche consecutivi ma spezzettati fra le partite contro il Bologna (3') ed il Lecce (7'). Sorge dunque spontaneo domandarsi: che fine ha fatto Filippo Terracciano? Allo stesso tempo, però, bisogna guardare in faccia alla realtà ed ammettere che difronte a sè l'ex Verona ha giocatori d'esperienza che inevitabilmente vengono prima nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Con Calabria assente per squalifica, però, contro il Genoa potrebbe arrivare il momento di Filippo Terracciano, anche se Alessandro Florenzi attualmente partirebbe in vantaggio rispetto al classe 2003 sempre per un discorso gerarchico. Nonostante questo, comunque, non è da escludere un suo impiego nel corso della partita in programma domenica alle 18 a San Siro.