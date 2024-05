10 studenti di Villiers-le-Bel ospiti a San Siro di Maignan: il bel gesto del portiere francese

In occasione dell'ultima partita di campionato contro la Salernitana, il portiere del Milan Mike Maignan si è contraddistinto non tanto per le gesta in campo ma per quanto fatto fuori, per il sociale. Stando infatti a quanto riportato da Téléfoot, il numero uno della Nazionale francese ha ospitato a San Siro 10 studenti della scuola Villiers-le-Belm, istituto frequentato da Maignan in persona negli anni della sua adolescenza.

I ragazzi fortunati non sono stati scelti casualmente, bensì sono quelli che nel corso dell'anno scolastico si sono contraddistinti per serietà e dedizione. A giustificare e spiegare questa scelta il portiere del Milan, che ai media francesi ha detto: “Volevo dare loro questo obiettivo perché il fatto che io non andassi benissimo a scuola mi ha fatto fallire tanti test".