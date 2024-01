100 best female footballers: c'è Asllani fra le prime 100

Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato le prime 29 calciatrici – dalla posizione cento alla settantuno – della ormai classica classifica di inizio anno sulle migliori cento calciatrici della passata annata (il 2023 in questo caso).

Fra i nomi resi noti c’è anche una rappresentante italiana come Manuela Giugliano, centrocampista della Roma e della Nazionale, che è stata inserita al settantaquattresimo posto davanti a calciatrici del calibro di Lawrence del Chelsea (75ª posizione), Pelova dell’Arsenal (78ª posizione), Mertens del PSG (82ª posizione), Raso (87ª posizione) e Del Castillo del Real Madrid (92ª posizione), Egurrola del Lione (96ª posizione) e Magull del Bayern (97ª posizione). Per Giugliano si tratta della prima volta nella classifica che in passato aveva premiato altre calciatrici azzurre come le bianconere Sara Gama nel 2020, Cristiana Girelli nel 2020 e 2021 e Barbara Bonansea nel 2021 e 2022.

Restando in Italia sono altre le calciatrici presenti nella lista: la romanista Saki Kumagaioccupa infatti l’ottantesima posizione, mentre la milanista Kosovare Asllani è novantesima. La migliore, almeno finora, è invece la juventina Lineth Beerensteyn che occupa il 71° posto. Ora si attende la pubblicazione delle prossime posizioni da parte del quotidiano per scoprire se ci saranno altre rappresentati azzurre, o della nostra Serie A, nella classifica.

La graduatoria è stilata da un panel di tantissimi addetti ai lavori nel mondo del calcio femminile come ex calciatrici, allenatori, dirigenti e giornalisti.

Tra queste ci sono, Rita Guarino, Joe Montemurro e Alessandro Spugna.