Dieci anni fa, nel 2008-2009, il Milan era una squadra decisamente diversa da quella attuale. Nei nomi, certo, ma pure nelle ambizioni e nei vertici societari. Perché il club rossonero era ancora di proprietà di Silvio Berlusconi, in panchina c'era Carlo Ancelotti e in campo campioni del calibro di Nesta, Maldini, Beckham, Pirlo, Gattuso, Kaka, Seedorf e Ronaldinho. I risultati finali, quella stagione, non furono entusiasmanti, ma la squadra rossonera era comunque fra le più ambite d'Europa. E alla fine della stagione riuscì a centrare il 3° posto buono per la qualificazione alla Champions League.

2008-2009 Milan (4-3-2-1): Abbiati; Zambrotta, Nesta, Maldini, Jankulovski; Beckham, Pirlo, Gattuso; Kakà, Seedorf; Pato.

In panchina: Dida, Kaladze, Favalli, Bonera, Flamini, Ambrosini, Shevchenko, Ronaldinho, Borriello, Inzaghi.

Allenatore: Carlo Ancelotti

2018-2019 Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Higuain, Calhanoglu