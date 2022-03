11 marzo 1900: il Milan gioca la sua prima partita in assoluto

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

L'11 marzo 1900 al Campo Trotter di Milano alle ore 15 andò in scena la prima partita assoluta del Milan Cricket and Foot-Ball Club. L'avversario fu la Società Educazione Fisica Mediolanum. In palio c'era la "medaglia del Re" offerta dalla Società di mutuo soccorso "Esercito" che aveva devoluto a questo scopo il contributo di 400 lire ricevuto da Umberto I per i festeggiamenti del suo ventennale. Siamo ancora agli albori del calcio tant'è che le due squadre si presentarono senza stabilire le regole del gioco, non ancora uniformi. La partita durò ottanta minuti - con due tempi da quaranta minuti - e vide la vittoria del Milan (prima squadra a presentarsi con le maglie a strisce verticali) per 2-0 grazie alle reti di Allison e Kilpin.