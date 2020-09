11 settembre 2001, l’attentato alle Torri gemelle non ferma il calcio

L'11 settembre 2001 il mondo è sconvolto dagli attentati a New York quando nella mattina americana (in Italia è pomeriggio) due aerei vennero fatti schiantare intenzionalmente sulle torri nord e sud del World Trade Center, causando il collasso di entrambi i grattacieli e causando la morte di circa 3.000 persone. In serata, in tutta Europa, è prevista la giornata inaugurale della fase a gironi di Champions League 2001/02 . Fra le partite in programma l'attesissima sfida dell'Olimpico fra Roma e Real Madrid. In un primo momento si pensa di non giocare, ma per motivi di ordine pubblico si decise che lo spettacolo doveva andare avanti. L'allora allenatore della Roma, Fabio Capello, dichiarò: "Eravamo tutti convinti di non giocare, dovevamo dare un segnale al mondo intero. Non poteva essere una festa di sport". Davanti alla minaccia di una sconfitta a tavolino per chi non si fosse presentato in campo tutte le partite si disputarono regolarmente, sebbene ovunque in un clima surreale.