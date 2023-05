124 gli Stati rappresentati a San Siro per l'EuroDerby di stasera

MilanNews.it

L’attesa è quasi terminata, e in vista del ritorno del Milan in semifinale di Champions League l’entusiasmo dei tifosi non si è fatto attendere.

Un entusiasmo da sold out che va oltre i confini nazionali: dagli Stati Uniti alla Germania, dal Regno Unito a Malta, sono 124 gli Stati rappresentati dai tifosi che si recheranno a Milano per essere presenti a San Siro, senza parlare dei 120 paesi collegati che renderanno seguibile il match su scala globale. Ma questo è un “sold out” che non riguarda solo i tifosi: alla partita saranno presenti ben 224 giornalisti accreditati che andranno a riempire del tutto la tribuna stampa, rendendo lo stadio ancora più gremito.