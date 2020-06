14 giugno 1989 - Il Milan vince la prima edizione della Supercoppa Italiana

14 giugno 1989, San Siro. Milan e Sampdoria si sfidano nella prima edizione della Supercoppa Italiana: l'edizione inaugurale doveva svolgersi nell'estate 1988, salvo poi essere positicipata al giugno successivo a causa della concomitanza coi Giochi di Seoul. I rossoneri di Sacchi, freschi campioni d'Europa, si schierarono con questa formazione: G. Galli; Tassotti, Galli, Baresi, Costacurta; Colombo, Ancelotti, Rijkaard, Evani; Lantignotti, Van Basten. La gara parte in salita per il Diavolo: al 14' Sacchi viene imbeccato dalla destra e, completamente libero in area, infila Galli per il momentaneo 0-1. Il vantaggio dei blucerchiati tuttavia dura appena quattro minuti: Van Basten vince un contrasto in area e appoggia dolcemente a Rijkaard che, di testa, mette alle spalle di Pagliuca. L'1-1 resiste fino alla fase finale del match: al 72' il giovane Graziano Mannari, subentrato al 46' per Lantignotti, addomestica un pallone e fa fuori due difensori, incuneando in area e piazzando il decisivo 2-1. La sfida poi termina 3-1 grazie al rigore trasformato da Van Basten al 90', il Milan vince la prima Supercoppa Italiana della storia.