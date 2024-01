15 gennaio 2020: l'esordio in rossonero di Simon Kjaer

15 gennaio 2020: esattamente 4 anni fa Simon Kjaer faceva il suo esordio con la maglia del Milan. Arrivato in rossonero pochi giorni prima in seguito allo scambio con l'Atalanta in cui Caldara tornava a Bergamo, Kjaer debuttò subito da titolare in Coppa Italia contro la Spal, sfida valida per gli ottavi di finale che il Milan vinse agilmente 3-0. Partita spartiacque quella del 15 gennaio 2020: l'ultima presenza in rossonero di Suso, l'ultima rete di Piatek, l'alba del primo vero Milan di Pioli.

Ecco i numeri di Simon Kjaer con il Milan fin qui: 5 stagioni, 109 presenze, 1 gol (con il Manchester United in Europa League nel 2020/21). Il 34enne danese ha vinto lo Scudetto del 2022 da protagonista, fino al grave infortunio al ginocchio è stato un pilastro della difesa rossonera e ora sta tornando in forma ricoprendo il ruolo in tante occasioni, considerati anche i tanti infortuni del resto della rosa.