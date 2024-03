16enni più costosi di sempre: Camarda come Lukaku e meglio di Donnarumma

Al termine dell'aggiornamento dei valori di mercato di Serie A, Transfermarkt ha associato al giovane talento del Milan, Francesco Camarda, la sua prima valutazione in assoluto. Secondo la versione italiana del noto portale tedesco, l'attaccante rossonero avrebbe valore di mercato che si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro.

Considerata l'età (16 anni compiuti appena 6 giorni fa), si tratterebbe di una cifra enorme, peccato però che Camarda non sia il sedicenne più costoso di sempre. Nella particolare classifica redatta da Transfermarkt, prima del gioiello del Milan troviamo infatti giocatori come Lamine Yamal, Endrick, Jude Bellingham e Moukouku per citarne alcuni, ma nonostante questo il classe 2008 è comunque più prezioso di tanti altri campioni alla sua età.

Nella sua (prima) valutazione di mercato Francesco Camarda ha infatti eguagliato il primo Lukaku, quello del 2010, ed ha staccato campioni del calibro di Gianluigi Donnarumma (2016-5MLN VdM), Pedri del Barcellona (2017-5MLN VdM) e Zaire-Emery del PSG (2022-6MLN VdM).