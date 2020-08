17 agosto 1993, il Milan batte 3-2 il Real Madrid e vince il trofeo Berlusconi

Il 17 agosto 1993 il Milan vince il Trofeo Berlusconi battendo 3-2 il Real Madrid. La squadra rossonera era allenata da Fabio Capello e poteva schierare tra gli altri Boban, Savicevic e Papin. Nel Real giocavano invece anche Michel e Butragueno. Dopo soli quaranta minuti di gioco il Milan era già in vantaggio tre a zero grazie alle reti di Simone, Papin e Boban, quest'ultimo a segno con un gran colpo sotto davanti al portiere. Prima della fine del tempo Michel con un tiro da fuori area ha riaperto la partita e poi Zamorano al decimo della ripresa ha segnato ancora per il Real. Alla fine comunque il Milan è riuscito a vincere e a portarsi a casa per la prima volta il Trofeo Berlusconi giunto alla terza edizione.