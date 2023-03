MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 17 marzo 2019, in occasione di un Milan-Inter valido per la 28^ giornata di Serie A, Tiemoué Bakayoko ha segnato il suo primo e al momento unico gol in maglia rossonera: il centrocampista francese ha siglato la rete del momentaneo 1-2 (2-3 per i nerazzurri il risultato finale) con un bel colpo di testa.