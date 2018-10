18 gol nelle prime nove di campionato: il Milan non segnava così tanto dai tempi di Ibra

Il Milan ha problemi difensivi non indifferenti, come constatato dai tanti gol subiti, ma a contrastare c'è una produzione offensiva che in casa rossonera non si vedeva da tempo. Il Diavolo ha realizzato diciotto reti nelle prime nove gare di campionato: per trovare uno score migliore bisogna tornare al 2011/12, quando il Milan di Ibrahimovic (e non solo) realizzò 19 gol nelle prime nove partite.