19 anni fa l'esordio di Gattuso nel derby di Milano: ecco come è andata

Il primo derby di campionato giocato da Rino Gattuso con la maglia del Milan risale al lontano 23 ottobre 1999 ed esattamente come domenica, era un Inter-Milan. Per Gattuso, inoltre, fu la prima partita giocata da titolare con Zaccheroni che lo schierò al fianco di Ambrosini nel 3-4-1-2 disegnato per l’occasione, con Giunti alle spalle di Bierhoff e Weah. Una delle fotografie di quel derby è il faccia a faccia che il 21enne Gattuso andò a fare con Ronaldo dopo che il brasiliano colpì Ayala con una gomitata al collo, che ne causò l’espulsione per mano dell’arbitro Borriello. La partita venne poi vinta per 2-1 dal Milan con i gol di Shevchenko e Weah, con Gattuso che giocò una grande partita.