19 novembre 1972, l'ultimo gol in rossonero di Pierino Prati

Pierino Prati è scomparso lo scorso 22 giugno, lasciando un vuoto incredibile in tutti coloro che lo hanno amato e ammirato in campo. Il 19 novembre del 1972, esattamente 48 anni or sono, l'attaccante di Cinisello Balsamo segnò il suo ultimo gol in maglia rossonera: una rete non banale, perché realizzata nel derby, vinto 3-2 dai ragazzi di Nereo Rocco. A fine stagione Prati si trasferirà alla Roma.