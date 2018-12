Undici anni fa - era il 2 dicembre 2007 - Ricardo Kakà vinceva il Pallone d’Oro, l’unico della sua carriere. Un giorno indimenticabile non soltanto per il campione brasiliano, ma anche per tutti i tifosi rossoneri che lo hanno ammirato e, soprattutto, amato negli anni d’oro del Milan di Carlo Ancelotti.