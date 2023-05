2 maggio 2007 - La partita perfetta: Kakà, Seedorf e Gilardino stendono lo United

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

2 maggio 2007, Milano, San Siro. Dopo il 3-2 dell'andata, sconfitta di misura all'Old Trafford, questa squadra si appresta ad entrare nella storia: Dida; Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, AmbrosinI; Kakà, Seedorf; Inzaghi. Serve una vittoria contro il Manchester United per conquistare la finale di Atene. Al minuto 11 arriva il vantaggio rossonero: Seedorf spizza di testa al centro per l'arrembante Kakà che fredda Van Der Saar per la terza volta in due gare.

Alla mezz'ora arriva la gemma dell'olandese, forse alla sua miglior gara in maglia rossonera: Clarence conquista palla da una ribattuta inglese, si aggiusta il pallone, vince un contrasto e al volo la piazza sul secondo palo. 2-0 e Diavoli Rossi attoniti. La gara viene chiusa al 78': Ambrosini lancia a campo aperto Gilardino (subentrato per Inzaghi) e a tu per tu con il portiere orange non sbaglia. 3-0, la partita perfetta.