2 turni stop a Ceppitelli, Srna, Duricic

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Dovranno scontare due giornate di squalifica i giocatori del Cagliari Luca Ceppitelli e Darijo Srna, così come Filip Duricic, del Sassuolo. Tutti e tre sono stati espulsi durante la gare della 15/a giornata del campionato di calcio, Serie A. I due cagliaritani hanno ricevuto anche ammende rispettivamente di 6.500,00 e 5.000,00 euro, oltre all'ammonizione. Il giudice sportivo ha inoltre fermato per un turno Bereszynski (Sampdoria), Criscito (Genoa), De Paoli (Chievo), Milenkovic, Fernandes Ribeiro e Veretout (Fiorentina), Bentancur (Juventus). L'Inter dovrà pagare un'ammenda di 15mila euro per intemperanze dei tifosi, il Cagliari 5mila euro per il comportamento tenuto durante la gara dal presidente della società", Tommaso Giulini, reo di essersi avvicinato al campo aggredendo verbalmente l'arbitro Mazzoleni in occasione della partita con la Roma di sabato scorso.