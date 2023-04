20 anni dopo il delirio del 2003, 18 anni dopo la follia del 2005: torna il derby di Champions!

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello che si giocherà quest'anno in semifinale di Champions League sarà il terzo derby europeo della storia di Milan e Inter.

Le milanesi, infatti, si sono già affrontate in semifinale nel 2003 (0-0 all'andata in casa Milan e 1-1 al ritorno in casa Inter, passò il Milan per gol in trasferta) e ai quarti di finale del 2005 (2-0 in casa Milan all'andata e 0-3 a tavolino al ritorno per lancio di fumogeni da parte dei rifosi dell'Inter).