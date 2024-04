200 presenze e più di 50 reti nel Milan: tutti i numeri di Leao in rossonero

Il Milan si prepara per l'importante sfida di sabato pomeriggio, a San Siro alle 15.00 contro il Lecce di Luca Gotti. Reduci da un ottimo momento di forma, i ragazzi di Stefano Pioli vogliono proseguire al meglio il proprio cammino in campionato, per poi dedicarsi al doppio delicato impegno europeo contro la Roma. Nell'ultima e recente sfida di Serie A vinta 2-1 sul campo della Fiorentina, abbiamo tutti apprezzato un super Leao in totale spolvero, autore di un gol e un assist per Loftus-Cheek.

In vista della gara contro il Lecce, questo dunque un breve focus sui numeri totali del portoghese con la maglia rossonera: 200 presenze (raggiunte proprio contro la Fiorentina) condite da 54 gol ufficiali, 48 assist e uno scudetto vinto da protagonista.