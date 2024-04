200 presenze in rossonero: il Milan ha premiato Leao per questo traguardo con una medaglia

vedi letture

Contro la Fiorentina Rafael Leao ha raggiunto quota 200 presenze con la maglia del Milan, traguardo importante per un giocatore che oggi è la stella, l'idolo, l'uomo più rappresentativo della formazione di Stefano Pioli.

Come solito succedere in questi casi, prima che iniziasse l'allenamento di oggi in vista della partita in programma giovedì contro la Roma, l'amminiastratore delegato del Milan Giorgio Furlani, seguito dai sempre presenti Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, ha rubato due minuti alla squadra per premiare Rafael Leao delle 200 presenze in maglia Milan con una medaglia particolare, unica, come mostrato anche dallo stesso club in un club pubblicato sui propri canali ufficiali, nella cui didascalia è stato scritto: "Riconoscendo un importante traguardo".