21 dicembre 1997: l'esordio assoluto nel Milan di Maurizio Ganz

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 21 dicembre 1997, in occasione di un Milan-Bologna valido per la 13^ giornata di Serie A, Maurizio Ganz ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera: l'ex attaccante e attuale allenatore del Milan Femminile venne schierato dal primo minuto da Fabio Capello e rimase in campo per tutta la partita (0-0 il risultato finale).