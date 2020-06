21 giugno 1981 - La prima in rossonero di Evani

Il 21 giugno 1981, nell'ultima giornata della Serie B 80/81, Alberico Evani fece il suo esordio in rossonero. Il Milan, già sicuro della matematica promozione in Serie A, fu sconfitto 1-0 col Pescara in trasferta. Evani, all'epoca diciottenne, fu schierato dall'inizio da Italo Galbiati: fu la prima di una lunga carriera in rossonera, fatta di 386 partite, 19 reti e tantissimi trofei, tra i quali tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali.