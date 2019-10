21 ottobre 1992: Paolo Maldini segna la sua prima rete in Europa con la maglia del Milan

Il 21 ottobre 1992, Paolo Maldini, ex terzino rossonero e attuale direttore tecnico del club di via Aldo Rossi, ha segnato in casa dello Slovan Bratislava la sua prima rete con la maglia del Milan in gare valide per una competizione europea. Il match era l'andata degli ottavi di finale di Champions League e si concluse 1-0 per il Diavolo proprio grazie ad un gol dell'ex difensore milanista.