Il 23 aprile 1978, Franco Baresi ha giocato la sua prima partita ufficiale con la maglia del Milan: nel match di campionato in casa del Verona, valido per la 28^ giornata di Serie A, l'ex capitano milanista è partito dal primo minuto ed è rimasto in campo per tutta la partita, che si è conclusa 2-1 per il Diavolo.