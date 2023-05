MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Giornata rossonera il 23 maggio, non solo vittorie in Champions e ritorni in Europa, ma anche feste nazionali. Il 23 maggio 1999, infatti, i rossoneri di Zaccheroni vincono 2-1 al Renato Curi di Perugia e si laureano Campioni d'Italia per la 16esima volta nella loro storia. Le reti di Guglielminpietro e Bierhoff decisive per la vittoria del titolo.