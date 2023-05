23 maggio 2021: il Milan batte l'Atalanta e torna in Champions dopo sette anni

MilanNews.it

L'ultima grande ricorrenza (in ordine cronologico) del 23 maggio rossonero è quella di due anni fa, il 2021. Il Milan va a giocare in casa dell'Atalanta l'ultima giornata con in ballo la qualificazione in Champions League. I rossoneri vincono 2-0 grazie a una doppietta dal dischetto di Franck Kessie che regala la massima competizione europea al Diavolo per la prima volta dopo sette anni.