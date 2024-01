25 partite su 25: Reijnders è l’unico rossonero sceso in campo in ogni gara giocata dal Milan in questa stagione

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders è l’unico giocatore del Milan sceso in campo in ogni gara giocata dal club rossonero in questa stagione: 25 partite su 25. L'olandese, arrivato in estate a titolo definitivo dall'AZ Alkmaar, ha segnato anche due gol contro Lecce e Monza.

Reijnders è partito finora sempre titolare, tranne in un'occasione, vale a dire il primo match di Champions League a San Siro contro il Newcastle. Nelle altre partite ha iniziato invece sempre dal primo minuto e solo in sette gare non è rimasto in campo per 90'. L'olandese è ovviamente il giocatore più utilizzato finora da Stefano Pioli.