26 agosto e 23 settembre: gli ultimi gol a San Siro in campionato di Giroud e Leao

Nelle ultime stagioni, i grandi goleador del Milan sono stati Olivier Giroud e Rafael Leao che hanno spesso trascinato l'attacco rossonera. In questa stagione, però, i due stanno faticando a segnare a San Siro in campionato: l'ultima rete casalinga in Serie A del portoghese risale infatti allo scorso 23 settembre contro il Verona.

Per quanto riguarda il francese, il gol casalingo in campionato manca ancora da più tempo: il numero 9 milanista è a secco addirittura dal 26 agosto, quando segnò una doppietta contro il Torino nell'esordio stagionale del Diavolo a San Siro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.