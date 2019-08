29 agosto 1999, il primo gol di Sheva con la magia del Milan. E lui lo ricorda su Twitter

Il 29 agosto del 1999, Andriy Shevchenko faceva il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan. Al Via del Mare di Lecce, Sheva segnò il gol del raddoppio milanista, con la partita che finì 2-2. Ecco il suo Tweet per ricordare, 20 anni dopo, la prima delle sue 175 reti con la maglia del Milan.

Happy to remind my debut and first gol in the @SerieA Thanks to all the fans for the amazing support! Good luck for the next match, you are always in my heart ❤ @acmilan #OnThisDay #1999 #ThrowbackThursday pic.twitter.com/IuipeSTNxk