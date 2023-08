29 agosto... 2010: 13 anni fa l'esordio di Kevin-Prince Boateng con la maglia del Milan

29 agosto 2010: a San Siro si disputa la prima giornata di campionato, è un Milan-Lecce, finirà 4-0 per i rossoneri. Doppietta di Pato, gol di Thiago Silva e Inzaghi. Ma questa partita viene ricordati per due principali fattori: in primo luogo, in tribuna era presente Zlatan Ibrahimovic, colpaccio targato Galliani, che si presentò nell'intervallo ai suoi nuovi tifosi. In secondo luogo, al 76' fa il suo esordio con la maglia rossonera Kevin-Prince Boateng, una delle sorprese del Milan di Allegri che aiutò e non poco nella conquista dello scudetto e nell'annata successiva, entrando nel cuore dei tifosi.