Due anni fa, il 29 settembre 2019, a San Siro si giocava Milan-Fiorentina, match valido per la 6^ giornata di Serie A: quel giorno Rade Krunic ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera, entrando in campo ad inizio ripresa al posto di Franck Kessie. La sfida si concluse 3-1 per i viola.