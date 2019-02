3-1 ad Atletico, Real vince derby Madrid

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Il Real ha vinto il derby di Madrid contro l'Atletico, imponendosi per 3-1 nello stadio Wanda Metropolitano. 'Blancos' in vantaggio al 16' con Casemiro, ma raggiunti da Griezmann al 25'. Prima dell'intervallo un rigore di Sergio Ramos, per un fallo dubbio su Vinicius, ha permesso agli ospiti di tornare in vantaggio. Nella ripresa, al 29', il nuovo entrato Bale ha calato il tris. Per il Real quello di oggi è un successo che vale il sorpasso nella classifica della Liga: la squadra campione del mondo adesso è seconda con 45 punti, l'Atletico rimane fermo a 44 ed è terzo. Guida sempre il Barcellona con 50 lunghezze e una partita in meno.