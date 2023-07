3 anni fa le prime reti ufficiali in rossonero per Bennacer e Saelemaekers

18 luglio 2023: il Milan è in ritiro per preparare la nuova stagione da ormai più di una settimana. In un passato molto recente la stessa data ospitava la 34esima giornata di campionato: stiamo parlando del 2020 e della Serie A interrotta dal Covid a marzo e conclusa d'estate. Ed è proprio il 18 luglio di tre anni fa, durante un Milan-Bologna (avversario della prima giornata del prossimo campionato), che Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers trovarono la loro prima rete ufficiale in rossonero.

In quella partita trovò spazio anche Lorenzo Colombo, all'esordio assoluto con il Milan. Risultato? 5-1 per la squadra di Pioli.