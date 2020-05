30 maggio 1993 - Il Milan vince il suo tredicesimo scudetto

30 maggio 1993, Milan-Brescia, penultima giornata di campionato. I rossoneri guidati da Fabio Capello sono primi in classifica con 48 punti, l'Inter è dietro di cinque lunghezze a quota 43: manca quindi pochissimo per la matematica. I nerazzurri, impegnati a Parma, vanno sotto dopo appena 17 minuti, mentre a San Siro il risultato resta a lungo sullo 0-0. All'82' il Milan passa in vantaggio con Albertini, un gol che arriva insieme al secondo gol del Parma, di fatto chiudendo ogni tipo di gioco. All'84' arriva il pari di Brunetti per il Brescia, ma il risultato del Tardini non mette paura all'undici rossonero, ormai avviato verso il titolo. Il Milan di Capello festeggia il suo tredicesimo scudetto, il secondo di fila dopo quello conquistato la stagione precedente.