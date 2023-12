38 pagine per spiegare le motivazioni. La Corte Ue pubblica la sentenza sulla Superlega

Un testo lungo trentotto pagine e articolato in 258 punti per spiegare contenuti e motivazioni del pronunciamento emesso ieri dalla Corte di giustizia europea sul ricorso promosso dalla Superlega contro la Fifa e la Uefa. E' stato pubblicato - evidenzia in questo senso Sky Sport - in spagnolo, inglese e francese sul sito della stessa istituzione con sede a Lussemburgo. Nel suo dispositivo la Corte ha ritenuto "contrarie al diritto dell'Unione" le norme della Fifa e della Uefa che richiedono l'approvazione preventiva delle competizioni di calcio interclub come la Superlega.

Nel testo - continua Sky Sport - la Corte Ue passa in rassegna tutte le richieste pregiudiziali sottopostele dal tribunale di Madrid, dall'esistenza di un possibile abuso di posizione dominante delle due federazioni alla titolarità e allo sfruttamento dei diritti relativi alle competizioni sportive, passando per l'applicabilità del diritto comunitario allo sport. I giudici europei si soffermano in particolare sull'interpretazione degli articoli 101 e 102 dei Trattati, pilastri della concorrenza, nei quali vengono espressamente vietati i cartelli, i comportamenti anticoncorrenziali e ogni abuso di posizione dominante nel mercato comune. La Superlega viene citata tra le cause del ricorso - conclude Sky Sport - ma la Corte si astiene dal pronunciarsi in modo specifico sulla competizione.