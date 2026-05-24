38a giornata di Serie A, il programma completo: è il giorno dei verdetti
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Oggi continua la 38a giornata di Serie A con ben sette partite che definiranno le ultime due qualificate in Champions League e la retrocessa tra Cremonese e Lecce. Di seguito il programma completo.
Oltre alla partita del Milan che affronterà il Cagliari, dalle 12:30 si giocheranno le altre partite che concluderanno il campionato di Serie A 2025/2026. Oltre alla corsa Champions, questa sera sapremo chi tra Lecce e Cremonese retrocederà in cadetteria a discapito di una tra Monza e Catanzaro. Di seguito il programma completo.
38a GIORNATA DI SERIE A
DOMENICA 24/05
ore 15:00 Parma-Sassuolo DAZN
ore 18:00 Napoli-Udinese DAZN
ore 20:45 Hellas Verona-Roma DAZN
ore 20:45 Lecce-Genoa DAZN/SKY
ore 20:45 Milan-Cagliari DAZN
ore 20:45 Torino-Juventus DAZN/SKY
ore 20:45 Cremonese-Como DAZN
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