4 a Joao Felix. La pagella: "Non è dato capire del perché sia tornato titolare in un ruolo che non è roba sua"

Nelle pagelle di Pietro Mazzara su MilanNews.it, si registra un 4 per Joao Felix. Questa la valutazione: "Non è dato capire, al momento della pubblicazione, del perché sia tornato titolare in un ruolo che non è roba sua. Conceiçao inizia la partita dandogli indicazioni prima in italiano e poi, quando l’incazzatura sale, passa alla lingua madre. Risultato? Elettroencefalogramma tecnico piatto, nessuna reazione di sorta. Clamorosamente torna in campo all’inizio del secondo tempo, quando i bookmakers avevano chiuso le puntate sulla sua sostituzione all’intervallo. Esce dopo otto minuti della ripresa. (dal 54’ CHUKWUEZE 5.5: decisamente più vivo e presente rispetto a Joao Felix. Non che ci volesse molto, ma almeno porta dinamismo e quel senso di poter creare qualcosa che nel primo tempo era totalmente latitante dentro la manovra rossonera)".