4 gennaio 1998: Maurizio Ganz segna la sua prima rete in maglia rossonera

Il 4 gennaio 1988, in occasione di un Napoli-Milan di campionato, Maurizio Ganz ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera: l'ex attaccante e attuale allenatore del Milan Femminile siglò il gol del momentaneo 0-2 (1-2 per il Diavolo il risultato finale) al 71' con bel tocco di esterno sinistro per battere Taglialatela in uscita (assist di Ba).