4 secco a Conceiçao. La pagella: "Il primo a mandare un messaggio sbagliato è lui tenendo fuori il giocatore più impattante dagli undici titolari"

Nelle pagelle di Pietro Mazzara su MilanNews.it, si registra un 4 per Sergio Conceicao. Questa la valutazione: "Prima fa delle scelte poco comprensibili, come quella di Joao Felix dal primo minuto per Leao, poi si incazza come una faina perché la squadra sbanda, ma il primo a mandare un messaggio sbagliato è lui tenendo fuori il giocatore più impattante dagli undici titolari. Conte gli prepara la polpetta avvelenata giocando diversi palloni sopra la linea e messi tra il terzino e il centrale, e non è un caso che il gol dell’1-0 sia proprio un pallone di Di Lorenzo tra Theo e Pavlovic. La squadra entra in campo fisicamente, ma non mentalmente e il Napoli va a nozze in questa circostanza. I cambi dicono che le scelte iniziali erano sbagliate, con Leao che – magicamente – mette alla frusta la fascia destra del Napoli che nel secondo tempo non ha fatto le fiamme del primo. Non a caso, poi, il Milan produce tutto a sinistra con il rigore preso da Theo e l’azione del gol di Jovic che nasce dalla Theao".