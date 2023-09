4 settembre... 1991: 35 anni fa l'ultima rete rossonera per Filippo Galli

Il 4 settembre 1991 Filippo Galli segnava il gol dell'1-0 contro il Brescia nei sedicesimi di Coppa Italia. Quella rete fu l'ultima con la maglia del Milan per il difensore, che militò in rossonero per ben 14 stagioni, dal 1983 al 1997, collezionando 325 presenze e 4 gol.