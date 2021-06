43 milioni per Maignan e Tomori: in Europa poche big hanno speso quanto il Milan

Il Milan ha già speso oltre 40 milioni sul mercato (e la sessione estiva 2021 non è ancora iniziata ufficialmente). I rossoneri si sono assicurati il portiere Maignan (15 milioni al Lille) e il difensore Tomori, quest'ultimo riscattato dal Chelsea per 28 milioni. Nessuno in Italia si è mosso come Maldini e Massara in questa finestra di calciomercato. Allargando il discorso al resto dell’Europa, invece, solo alcune big, come Liverpool e Bayern Monaco, hanno investito una quarantina di milioni per le rispettive campagne acquisti.