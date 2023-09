49 anni dopo il Milan torna a subire cinque gol nel derby: anche in quell'occasione terminò 5-1

Brutta batosta per il Milan di Stefano Pioli, che è stato sconfitto dall'Inter per 5-1. Era dal 24 marzo 1974 che il club rossonero non prendeva cinque gol in un derby. Anche in quella occasione il risultato finale fu 5-1.